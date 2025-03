Filipponi, adottare un piano contro lo spopolamento nei comuni

"Adottare un piano strategico regionale per il contrasto dello spopolamento nei comuni della regione, che individui le priorità di intervento e le risorse da destinare a tale scopo, con particolare attenzione alle specificità territoriali dei comuni e delle aree rurali afferenti ai comprensori delle province di Terni e Perugia": è quanto sollecita il consigliere regionale del Pd Francesco Filipponi, annunciando la presentazione di una mozione.

L'obiettivo - spiega - in una nota della Regione - è quello di - "prevenire il fenomeno dello spopolamento che sta interessando, in modo sempre più preoccupante, numerosi territori della nostra regione e le proiezioni dell'ultimo studio Aur prevedono una riduzione della popolazione sempre più rapida".

"Nella provincia di Perugia - osserva Filipponi - il problema non riguarda solo le zone interne, ma anche le città. Nella provincia di Terni, la situazione è ancora più critica e in alcuni comuni si parla ormai di 'desertificazione'. Negli ultimi dieci anni dall'Umbria sono 'spariti' 15mila 420 giovani, quanto l'intera popolazione di Todi".

La mozione impegna dunque la Giunta regionale a "promuovere la diversificazione economica dei comuni a rischio di spopolamento, a potenziare l'accesso ai servizi essenziali quali la sanità, l'istruzione, i trasporti e la connettività digitale, a monitorare costantemente l'efficacia delle misure adottate e a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori interventi".





