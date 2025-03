Con Strasimeno di corsa tra le bellezze del lago

Si terrà domenica 9 marzo l'edizione numero 23 della Strasimeno, evento podistico con gare su cinque distanze nella cornice del parco del Lago Trasimeno e dei Borghi più Belli d'Italia, che coniuga sport e promozione del territorio.

L'ultramaratona di 58 chilometri prevede partenza e arrivo a Castiglione del Lago. I traguardi intermedi saranno a Borghetto (10 chilometri), Passignano (21,097), San Feliciano (34) e Sant'Arcangelo (42,195).

L'edizione 2025, presentata a palazzo Donini, a Perugia, prevede alcune novità. "Maglie, medaglie e piatti di premiazione saranno ancor più legati al territorio con il progetto Le sette meraviglie del Trasimeno" ha detto Giovanni Farano, presidente del comitato organizzatore Asd Filippide. Annunciando che il tema di quest'anno è "Le isole, tre perle del Trasimeno".

Dall'imminente edizione 2025 e per i prossimi 7 anni, ogni edizione della Strasimeno avrà maglie dedicate "ad una delle bellezze e peculiarità del lago".

Riguardo ai partecipanti, grazie anche alla Strasimeno Family e ai camminatori delle passeggiate non competitive, si parla di "numeri che confortano". Un segnale positivo nonostante la Strasimeno "da qualche anno è schiacciata" tra due altri grandi eventi podistici, la recente Roma Ostia e la maratona di Roma.

Alla presentazione della Strasimeno hanno preso parte il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, il sindaco di Passignano e presidente della Provincia Sandro Pasquali, Francesca Caproni (Assogal), Fabio Pantalla (Fidal Umbria) e Fiorello Primi (Borghi più Belli d'Italia).

"Queste manifestazioni sportive valorizzano il paesaggio intorno ai borghi, tant'è che con gli organizzatori stiamo pensando di sviluppare queste iniziative in altri luoghi dell'Umbria e d'Italia" ha detto Primi, sottolineando il valore della Strasimeno, evento definito importante anche dai sindaci del territorio.

"Una vera manifestazione d'area che va oltre l'aspetto sportivo, è fatta da volontari e lancia la stagione turistica del Trasimeno", ha detto Burico.

Secondo Pasquali "eventi così devono essere di prospettiva" favorendo "una attenzione in positivo sul lago".

Nell'ottica della sinergia con il territorio, è stato annunciato che collaboreranno agli aspetti logistici dell'accoglienza anche un gruppo di studenti.



