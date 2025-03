Bistocchi, l'Assemblea legislativa sia la casa di tutti

Intende "mettere mano alla macchina organizzativa" di Palazzo Cesaroni per "efficientare e rivitalizzare" la struttura, la presidente dell'Assemblea legislativa Sarah Bistocchi che ha presentato il nuovo segretario generale, Dante De Paolis. "Voglio che questo palazzo diventi la casa di tutti, dei cittadini e dei consiglieri, di maggioranza e di opposizione" ha detto.

Bistocchi, in una conferenza stampa, ha ringraziato il precedente segretario Juri Rosi per averla "accolta con cordialità e professionalità".

Ha quindi presentato De Paolis. "Ha curriculum importante - ha sottolineato -, è un professionista lungo corso e questa per lui è una nuova sfida".

Secondo Bistocchi "serve una fotografia dei punti di forza, che andranno rafforzati, e delle debolezze, da correggere" dell'ente. "Mi spenderò in prima persona - ha aggiunto - per far capire che la democrazia non è un costo ma un investimento e sono contenta di poter investire sui dipendenti".

"Ho cominciato a conoscere la macchina organizzativa" ha spiegato De Paolis ricordando i suoi "oltre 30 anni di impegno nel settore".



