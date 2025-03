Ascani denuncia 'senza fine i disagi per i pendolari umbri'

La deputata del Pd Anna Ascani, vicepresidente della Camera, ha denunciato che sono "senza fine i disagi per i pendolari umbri". "E la causa dei lavori non regge più" ha sostenuto.

"Oggi avrebbe dovuto essere l'ultimo giorno dei treni deviati in linea lenta da e per Roma per i cantieri sulla Direttissima - ha sostenuto Ascani in una nota -, ma dalla stampa apprendiamo che per alcuni di questi non sarà così almeno fino al 25 aprile. Con un caso paradossale, quello dell'Intercity 598 per cui i tempi di percorrenza continuano ad allungarsi. Ai cittadini non è stata data alcuna comunicazione e non se ne conoscono le ragioni. Abbiamo presentato un'interrogazione al ministro Salvini per conoscere i motivi di questa scelta e per chiedere di intervenire immediatamente per risolvere la situazione, anche prevedendo ristori per chi ogni giorno esce di casa per andare a lavorare o studiare e deve affidarsi alla sorte per servizi inadeguati. Il caos ferroviario è ormai regola, non si può negare il diritto alla mobilità a intere aree del Paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA