Sindaca Perugia, importante Europa unita, forte e solidale

La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, parteciperà alla manifestazione "I sindaci per l'Europa" in programma il 15 marzo a Roma. "In questo momento storico così cruciale per il nostro continente è fondamentale riaffermare con convinzione l'importanza di un'Europa unita, forte e solidale" spiega.

"Le sfide che affrontiamo a livello globale - sostiene la sindaca in una nota - richiedono una risposta collettiva e determinata, ed è per questo che è importante che le città si uniscano in un'unica voce che parli di un'Europa necessaria, perché le sue debolezze e le sue divisioni sono motivo di preoccupazione per milioni di cittadini. Solo attraverso una maggiore coesione e un processo federativo accelerato potremo affrontare le incertezze del presente e lavorare per un futuro migliore per le generazioni a venire".

Ferdinandi invita dunque "tutti i cittadini di Perugia a partecipare alla manifestazione organizzata da Anci Nazionale".

"Sarà un momento di incontro e di dialogo aperto a tutti coloro che si sentono cittadini europei, senza distinzioni politiche e soboli di partito" conclude.

"Sarà una grande e bella occasione - conclude - per dimostrare che siamo fieri di essere europei e che crediamo in un'Unione Europea che parli davvero con una sola voce, forte dei suoi valori fondanti che sono quelli di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi".

La manifestazione, nata da un'idea di Michele Serra, ha già visto l'adesione anche dei sindaci: Roberto Gualtieri (Roma), Luigi Brugnaro (Venezia), Giuseppe Falcomatá (Reggio Calabria), Vittor, Maria Luisa Forte (Campobasso), Sara Funaro (Firenze), Roberto Lagalla (Palermo), Vito Leccese (Bari), Matteo Lepore (Bologna), Stefano Lo Russo (Torino), Gaetano Manfredi (Napoli), Beppe Sala (Milano), Daniele Silvetti, (Ancona), Vincenzo Telesca (Potenza), Massimo Zedda (Cagliari).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA