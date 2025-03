Paola Fioroni, tempo di risposte su questioni disabilità

"Accogliamo con favore l'attenzione al confronto e alla condivisione, ma ora è il tempo delle risposte concrete. Occorre accelerare la messa a terra della riforma, partendo dal lavoro già fatto e dalle basi solide poste negli anni precedenti": così Paola Fioroni, responsabile del Dipartimento Disabilità della Lega Umbria e già presidente dell'Osservatorio regionale. "Nel precedente mandato, grazie all'Osservatorio, abbiamo costruito un percorso partecipato che ha portato alla definizione del Piano d'azione regionale 2023-2025. Questo piano deve essere il punto di partenza per garantire una reale tutela dei diritti e il superamento delle criticità ancora esistenti ", prosegue.

"Un anno fa - sostiene Paola Fioroni in una nota - non sapevamo di essere in sperimentazione, ma nonostante questo abbiamo già prodotto un Prina ben strutturato sulla vita indipendente. Questo non è un semplice strumento economico, ma un diritto che deve tradursi in un progetto di vita personalizzato, partecipato e globale di cui la persona con disabilità è pienamente titolare con un budget di progetto non calato dall'alto ma condiviso, dinamico, valutabile e modificabile nel tempo".

"Ora è necessario mettere in pratica il cambiamento di un sistema complesso - sollecita Fioroni -, con azioni concrete che garantiscano un reale impatto sulla vita delle persone con disabilità e su questo noi saremo sempre propositivi e dialoganti con associazioni ed Istituzioni".



