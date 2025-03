Le storie dei ragazzi non udenti in 'Eppure sentire podcast'

Fiadda Umbria, l'associazione per i diritti delle persone sorde e delle loro famiglie, promuove "Eppure sentire podcast". Sei video, più uno di presentazione, pubblicati nell'omonimo canale YouTube ogni settimana a partire dal 3 marzo, giornata mondiale dell'udito.

Nei video i ragazzi non udenti raccontano le loro storie, esperienze e aneddoti toccando vari temi, come scuola, sanità, lavoro, aggiungendo le proprie riflessioni. L'iniziativa, alla quale da tempo lavoravano gli aderenti a Fiadda, è sviluppata nell'ambito del progetto Abaco, finanziato dall'ufficio disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che punta ad abbattere le barriere comunicative.

I podcast sono stati presentati in una conferenza alla sala Pagliacci della Provincia, a Perugia, dai vertici di Fiadda e dai protagonisti. Il progetto "è realizzato completamente dai ragazzi sordi che si sono aperti al pubblico, hanno raccontato le loro storie con un modo di comunicare giovane, quello dei podcast, emotivi ma anche leggeri" ha sottolineato Claudio Mariottini, segretario Fiadda. "I ragazzi - ha aggiunto - hanno parlato del loro percorso e di come si sono sentiti, a vantaggio di tutti, famiglie e insegnanti".

A illustrare il progetto anche la vicepresidente Fiadda, Clelia Gildezza, poi Davide Mariottini, Francesco Putti e Matilda Maggesi, protagonisti dei video "che saranno utili soprattutto ai bambini, per capire e aiutarli a non trovarsi in difficoltà".

Sono intervenuti anche Elena Ranfa, presidente del Consiglio comunale e il professor Giampietro Ricci, il direttore della struttura di Otorinolaringoiatria all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Il quale ha ricordato che "la sordità è una patologia che interessa una larga fetta della popolazione". Lo sviluppo tecnologico "oggi offre possibilità di diagnosi precoci e riabilitazioni brillanti".



