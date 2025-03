In Umbria poco meno di quattro adulti su dieci sono in "eccesso ponderale" e per loro il "consiglio" è di perdere peso. Emerge dai dati del sistema di sorveglianza Passi dell'Istituto superiore di sanità per il biennio 2022-2023 relativi a peso e altezza di 18-69enni, diffusi alla vigilia della Giornata Mondiale dell'Obesità.

Sempre in Umbria tre adulti su dieci sono in sovrappeso e uno rientra nella categoria degli obesi.



