Ferranti, Provincia Terni vuole promuovere Villalago

"Vogliamo promuovere Villalago su larga scala e con strumenti innovativi per realizzare una forma di gestione pubblico-privata adeguata all'importanza e al valore del bene. Come Provincia abbiamo tenuto fede puntualmente a quanto già annunciato a inizio gennaio e ci siamo messi subito al lavoro": a dirlo è il presidente Francesco Maria Ferranti a proposito dell'avviso per la consultazione preliminare di mercato pubblicato dall'amministrazione per l'affidamento in concessione, mediante un progetto pubblico-privato, della gestione di Villalago.

"Dopo averne riassunto la titolarità a seguito delle azioni legali e dei provvedimenti presi per inadempienza del precedente gestore - dice sempre il presidente in una nota - abbiamo dato vita ad un avviso che, al di là di quanto previsto dal Codice degli appalti, punta a promuovere Villalago in modo molto più ampio e strutturale di quello che potrebbe essere lo scambio interistituzionale o i rapporti diretti a livello locale. Per la sua importanza e il suo prestigio, Villalago merita infatti una promozione più capillare e diffusa. L'indagine conoscitiva attraverso l'avviso - osserva Ferranti - ci permetterà quindi di valutare proposte private per il suo utilizzo sotto molteplici aspetti. Da quello culturale, a quello turistico, dalla convegnistica alla formazione fino agli eventi, alla ricettività ed anche ad altre iniziative che potrebbero proporre i privati".

A tale proposito, sempre il Presidente fa notare che, allegato all'avviso, la Provincia ha pubblicato anche la documentazione contenente le caratteristiche e la scheda tecnica di Villalago e dell'area circostante, fissando il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse entro le 12 del 30 marzo prossimo unicamente via pec all'indirizzo provincia.terni@postacert.umbria.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA