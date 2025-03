Dalla Regione 500 mila euro per progetti welfare culturale

"La cultura e le arti svolgono un ruolo fondamentale per la qualità della vita e il benessere delle comunità" è la consapevolezza con cui la Regione Umbria ha lanciato un nuovo bando per il sostegno di progetti nel settore del welfare culturale, finanziato attraverso il Pr-Fesr 2021-2027 con una dotazione complessiva di 500 mila euro.

L'intervento è finalizzato a sostenere progetti legati alla fruizione e promozione dei musei e dei luoghi della cultura, connessi alle esigenze delle famiglie e delle comunità con presenza di soggetti svantaggiati o in situazione di vulnerabilità, caratterizzati dalla capacità di coinvolgere attivamente i destinatari e di coniugare cultura, arte e inclusione sociale.

La Regione spiega in una nota che il bando, gestito da Sviluppumbria, sostiene progetti legati alla valorizzazione di musei, istituti e luoghi della cultura, con un'attenzione particolare verso famiglie e comunità con la presenza di soggetti svantaggiati. L'iniziativa punta a rafforzare il ruolo delle organizzazioni culturali nel tessuto sociale, sviluppando reti di collaborazione tra operatori del settore e associazioni impegnate nel sociale.



