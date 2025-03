Celebra 15 anni di attività centro Dai di Città della Pieve

Celebra 15 anni di attività il centro Dai di Città della Pieve, la prima struttura in Italia interamente dedicata al trattamento multidisciplinare integrato del Disturbo da alimentazione incontrollata e dell'obesità, che accoglie pazienti da tutto il territorio nazionale, con percorsi specifici estivi anche per adolescenti. Lo fa il 4 marzo, in occasione della giornata mondiale contro l'obesità, con l'Usl Umbria 1 che organizza un evento al Teatro degli Avvaloranti.

Con la sua offerta terapeutica completa (ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale), il centro è una struttura considerata di eccellenza e riconosciuta "Centro di eccellenza nazionale" per la cura dell'obesità dalla Società italiana dell'obesità (SIO).

Al centro Dai di Città della Pieve - ricorda l'Usl Umbria 1 - un'equipe multidisciplinare affronta a 360 gradi un "problema che non riguarda solo il 'peso', ma anche un'idea del mondo e del proprio corpo, che è connessa a questo problema".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA