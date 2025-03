A Foligno spettacolo per sensibilizzare su violenza donne

Far crescere, soprattutto nei giovani, la consapevolezza dell'importanza della lotta contro la violenza sulle donne è l'obiettivo dello spettacolo "Foligno per le donne - Tante voci, un solo cuore", patrocinato dal Comune, in programma domenica 9 marzo al Palasport di Foligno, alle 18. L'incasso sarà devoluto alle associazioni Donne insieme e a "Liberamente donna".

Fabrizio Dionigi, presidente della cooperativa Ariel che gestisce il Palasport, tra gli organizzatori della manifestazione - si legge in una nota del Comune -, ha parlato di "evento con la partecipazione di tanti artisti". "Il tema della violenza delle donne coinvolge tutti - ha detto -. La logica dello spettacolo è quello della donazione: il biglietto non ha un costo fisso. Ognuno potrà dare liberamente quello che vuole".

Tiziana Filena, nella veste di consigliere comunale ma anche come direzione artistica (con Alessandro Bonazzi Bonaca), ha sottolineato come lo spettacolo "riguardi l'intera città". Alla presentazione dell'iniziativa, con la partecipazione dei ragazzi che fanno parte dell'associazione 'Ali della Mariposa', è intervenuta, a nome dell'associazione (nata nel 2018), Paola De Bonis ricordando che, nel tempo, sono state trattate tematiche di rilievo sociale. "In questa occasione è di rilievo - ha detto - il contributo dell'istituto 'Scarpellini' che metterà a disposizione la panchina rossa che si trova nell'atrio della scuola".

Numerosi gli artisti che si alterneranno sul palco: Luca Giuliani, Valeria Mancini, Luca Notari, Irene Bonaca, Nicola Pesaresi, I Sottocosto, La Valigia dell'Artista, Spazio Danza, Olbc, Oskuri Figuri, Massimo Zamponi, O.Kekko, Carlino Mix, Raoul Maiuli, oltre ad altri ospiti, a sorpresa. Lo spettacolo sarà presentato da Lucia Giello e Fabio Luccioli.



