Tuoro ha ricordato il sacrificio di Emanuele Petri

A Tuoro sul Trasimeno, sua città di origine, la polizia ha ricordato il sovrintendente capo in occasione del 22/o anniversario del suo omicidio. Venne infatti assassinato in servizio su un treno regionale all'altezza di Castiglion Fiorentino il 2 marzo 2003 e in quell'occasione fu arrestata la brigatista Nadia Lioce e recuperati documenti che portarono a sgominare l'organizzazione eversiva. Il 9 maggio 2015 è stata conferita alla sua memoria la Medaglia d'Oro al Valor Civile.

La commemorazione - della quale riferisce la Questura di Perugia - ha avuto inizio presso il Cimitero di Vernazzano con la deposizione un omaggio floreale e una corona d'alloro sulla di Petri alla presenza della famiglia Petri e del questore di Perugia, Dario Sallustio. Erano presenti anche il vicario del prefetto, Nicola De Stefano, il questore di Arezzo, Maria Luisa Di Lorenzo, il sindaco di Tuoro sul Trasimeno, Maria Elena Minciaroni, i rappresentanti delle forze dell'ordine locali e provinciali.

E' stata quindi celebrata una messa in suffragio.

A testimonianza di quanto il valore della memoria sia importante per le nuove generazioni la cerimonia ha visto la presenza anche di una rappresentanza di allievi vice ispettori dell'istituto per sovrintendenti "Rolando Lanari" di Spoleto.





