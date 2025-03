Simonetti (M5s), la Regione cambia approccio sulla disabilità

"Un nuovo modello di governance che mette al centro il confronto, per interpretare al meglio l'innovazione introdotta dalla legge 62. È questo il percorso intrapreso per creare valore aggiunto nell'integrazione tra sanità e servizi sociali, in un'ottica di appropriatezza degli interventi e risposte concrete ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Questa nuova stagione di confronto e partecipazione, inaugurata dalla presidente Stefania Proietti in tutti gli ambiti delle sue deleghe, nasce anche dal costante lavoro della dottoressa Donetti e degli uffici regionali, che stanno ponendo le basi per un cambiamento concreto e strutturato.

Un impegno inconfutabile che, già di per sé, segna una netta discontinuità con il passato". E' quanto osserva in una sua nota Luca Simonetti, presidente del gruppo Movimento 5 stelle nell'Assemblea legislativa dell'Umbria.

Ieri, 28 febbraio, "è stato confermato - prosegue - che l'approccio di questa nuova amministrazione regionale non è quello di negare i problemi, ma di affrontarli, facendo in modo che le innovazioni vengano portate avanti con determinazione per migliorare il sistema e, soprattutto, per garantire diritti e una vita di qualità alle persone, trovando le risorse necessarie per operare in questa direzione e rendere conto delle azioni intraprese e del loro impatto, assicurando servizi adeguati ai bisogni della comunità. Si riparte anche da quanto già previsto nell'ultimo Prina umbro, che andrà aggiornato in maniera partecipata per garantire diritti, rispondere ai bisogni delle persone con disabilità e interpretare al meglio le innovazioni introdotte dal Decreto 62".

"Le difficoltà - sottolinea Simonetti - sono tante e le sfide complesse, ma è solo attraverso il dialogo e la condivisione che si possono costruire soluzioni efficaci e durature. L'impegno è quello di proseguire su questa strada, con la consapevolezza che ogni passo avanti rappresenta un progresso concreto verso una regione più inclusiva, attenta ai bisogni reali delle persone e capace di rispondere con strumenti adeguati alle loro necessità".



