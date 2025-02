Il Viminale ha disposto lo stop alle trasferte per i tifosi di Lucchese e Perugia per quattro mesi dopo i disordini in un tratto dell'autostrada A12 a Viareggio la scorsa domenica. Il provvedimento, firmato ieri, è stato inviato oggi, 28 febbraio, alle prefetture.



