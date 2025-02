Un nuovo Giusto tra le Nazioni in Umbria, è Lina Berellini

Un nuovo Giusto tra le Nazioni per l'Umbria, che si aggiunge agli altri 14, riconosciuti dallo Yad Vashem, l'Ente nazionale per la memoria della Shoah: si terrà lunedì 10 marzo alle 10.30 ad Assisi nelle sale del Museo della memoria, la cerimonia di consegna dell'onorificenza alla memoria a Lina Berellini, organizzata dal Museo della memoria Assisi 1943-1944 e dall'Ambasciata di Israele in Italia.

Nel Museo della memoria di Assisi - ricorda una sua nota - sono già ricordati coloro che, con azioni eroiche si sono distinti durante gli anni della Seconda guerra mondiale, nascondendo e salvando centinaia di ebrei. Si parla in particolare di monsignor Giuseppe Placido Nicolini, don Aldo Brunacci, padre Rufino Niccacci, Luigi e Trento Brizi, suor Giuseppina Biviglia, suor Ermella Brandi, don Federico Vincenti e Gino Bartali. A loro, non-ebrei che hanno agito in modo eroico a rischio della propria vita e senza interesse personale per salvare centinaia di perseguitati per motivi razziali, si aggiunge ora il nome di Lina Berellini che, originaria di Valfabbrica e poi residente in Assisi. A Perugia come bambinaia si prese cura di Fiorella e Sergio Calef, proteggendoli dalla persecuzione antiebraica e dalla deportazione. Ora, ai suoi familiari, verrà consegnato il riconoscimento.



