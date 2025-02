La Stranieri saluta Giuliano De Stefani

Un momento di riconoscenza e partecipazione ha segnato l'incontro svoltosi nell'aula Magna di palazzo Gallenga, dove la comunità dell'Università per Stranieri di Perugia ha salutato Giuliano De Stefani, che dopo due anni lascia il suo incarico di direttore generale.

Un passaggio istituzionale reso ancor più sentito dalle parole del rettore, Valerio De Cesaris, del professor Paolo Morozzo Della Rocca, direttore del dipartimento scienze umane e sociali internazionali e del prorettore, Rolando Marini, che hanno espresso stima e gratitudine per il lavoro svolto da De Stefani, sottolineandone il valore professionale e umano.

"Oggi è una giornata di grande significato per l'ateneo, in cui salutiamo il dottor Giuliano De Stefani per il contributo che ha dato alla nostra comunità", ha detto dichiarato il rettore, De Cesaris nel consegnare la medaglia commemorativa del Centenario dell'ateneo a De Stefani. "In due anni di lavoro con noi - ha aggiunto - il dottor De Stefani ha permesso di migliorare tanti aspetti della nostra vita universitaria. Senza il suo apporto, molte cose non sarebbero progredite. La sua competenza e la sua serietà sono state fondamentali e sono state un esempio. A lui va la mia gratitudine e la mia profonda stima, con l'augurio che il suo percorso umano e professionale sia sempre ricco di soddisfazioni".

E non sono mancate le parole, condivise in maniera unanime dal prorettore, Rolando Marini e dal direttore del dipartimento, Paolo Morozzo Della Rocca, per sottolineare le "eccellenti capacità" già ampiamente dimostrate dal neo direttore generale, Luigi Botteghi.

Nel suo intervento, De Stefani ha voluto ringraziare chi in questi anni ha condiviso con lui il percorso all'interno dell'ateneo: "Porterò con me il ricordo di un'esperienza intensa e stimolante. L'università è un organismo complesso, fatto di persone, di idee e di progetti. Il lavoro svolto insieme è stato appassionante e arricchente, e per questo desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti".



