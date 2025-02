Ferdinandi, convocazione urgente del Comitato per la sicurezza

La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha reso noto di aver inviato una formale richiesta alla Prefettura al fine di sollecitare la convocazione urgente del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, volto a promuovere azioni specifiche tese a favorire un maggior controllo del territorio, specie in riferimento al quartiere di Fontivegge e ai locali notturni della zona.

"Ritengo doveroso fare appello in queste ore al governo, a partire dal sottosegretario agli Interni, Emanuele Prisco - afferma la sindaca, in una nota del Comune - affinché si attivi per assicurare che possa essere nominato, quanto prima, il nuovo prefetto di Perugia, a cui spetta la convocazione e la presidenza del comitato".

"L'amministrazione comunale - assicura Ferdinandi - rimane impegnata ogni giorno con determinazione sui temi della sicurezza, tanto da decidere di incrementare il personale della polizia locale attraverso un concorso attualmente in fase di conclusione. Abbiamo chiesto ai nostri agenti di intensificare i servizi di pattugliamento in strada, specialmente nei quartieri più sensibili. In questi mesi abbiamo collaborato attivamente con il Comitato per l'ordine e la sicurezza, dove sono state condivise e proposte azioni decise in accordo con il Prefetto e le Forze dell'ordine. Tenuto conto della delicatezza del momento e la preoccupazione che certi episodi hanno destato nella popolazione - conclude - è necessario mettere in campo un'azione coordinata tra le istituzioni competenti e rispondere con efficacia alle problematiche emerse".



