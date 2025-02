Emanuele Ciotti direttore generale dell'Azienda Usl Umbria1

È il dottor Emanuele Ciotti il nuovo direttore generale dell'Azienda Usl Umbria1. Lo ha nominato la Giunta regionale e inizierà il suo incarico dal prossimo 15 marzo.

Quarantaquattro anni, laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in igiene e medicina preventiva all'università di Bologna, negli ultimi sette mesi ha ricoperto il ruolo di direttore sanitario dell'azienda ospedaliero universitaria Città della salute e della scienza di Torino e in precedenza di direttore sanitario dell'Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.

Ha rivestito anche il ruolo di direttore del dipartimento cure primarie alla Ausl di Ferrara e di direttore sanitario del distretto centro-nord e del distretto pianura est, sempre nella medesima Ausl.

"Le sue competenze - riferisce la Regione - spaziano dalla gestione sanitaria alla programmazione e riorganizzazione dei servizi, con una grande esperienza sulla sanità territoriale, sulla medicina preventiva e la sanità pubblica. Con il suo lavoro ha contribuito a migliorare i modelli di assistenza sanitaria, sviluppando strategie innovative per ottimizzare i percorsi di cura e l'integrazione tra ospedale e territorio.

La sua formazione è solida e multidisciplinare. Ha conseguito un executive master in business administration presso la Bologna Business School e un dottorato di ricerca in sanità pubblica e medicina del lavoro all'università di Bologna. Inoltre, si è specializzato in gestione ospedaliera a livello internazionale, ottenendo il diploma di direttore di ospedale francese presso l'Ehesp di Rennes.

Oltre all'attività gestionale, il dottor Ciotti vanta un forte impegno nel mondo accademico e della ricerca. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche su sanità pubblica, gestione ospedaliera e medicina preventiva e collabora con università italiane e internazionali. Ha anche un'ampia esperienza nella formazione, insegnando in master e corsi per direttori sanitari presso l'università di Ferrara, Milano-Bicocca e Bologna".

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, la Giunta regionale e la direttrice regionale salute e welfare, Daniela Donetti, "esprimono al dottor Ciotti i migliori auguri per un proficuo lavoro e al contempo ringraziano il dottor Nicola Nardella, direttore uscente, per l'impegno profuso in questi anni alla guida della Usl Umbria 1".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA