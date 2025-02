Tesi sulla lenticchia di Norcia per laurea giovane imprenditrice

Una laurea con lode e una tesi che è un omaggio al territorio e alla sua eccellenza più rappresentativa, la lenticchia di Castelluccio di Norcia Igp.

Benedetta Coccia, giovane imprenditrice nursina, ha concluso il suo percorso all'Università per Stranieri di Perugia con il massimo dei voti, discutendo un elaborato dal titolo "Lenticchia di Castelluccio di Norcia Igp: esempio virtuoso di sostenibilità e di valorizzazione del territorio".

"La lenticchia di Castelluccio mi rappresenta - ha spiegato all'ANSA Benedetta Coccia - e per questo ho deciso di approfondire il suo ruolo non solo come prodotto tipico, ma come simbolo di sostenibilità e volano per l'economia locale".

Un'economia che, secondo l'imprenditrice trae forza proprio dalle sue eccellenze gastronomiche. "Le produzioni tipiche - ha sottolineato - possono aiutare i territori marginali, sostenere le popolazioni e preservare l'ambiente. La famosa fioritura di Castelluccio, ad esempio, richiama turisti da ogni parte del mondo, contribuendo alla valorizzazione di Norcia".

"Mi sono laureata coronando un sogno nel cassetto - ha detto ancora Coccia -e ho scelto un prodotto che sento mio. Vengo da una famiglia di imprenditori e ho deciso di portare avanti una tradizione che nasce dai miei nonni e che mio padre e mio zio hanno continuato con passione. Il mio lavoro è anche un modo per onorare il loro operato".

Un legame con Norcia che si è rafforzato dopo il terremoto del 2016. All'epoca la giovane aveva 24 anni. "Avevo appena festeggiato il compleanno quando il sisma ha colpito la nostra terra" ha ricordato. "È stato un evento catastrofico - ha aggiunto -, ma ho cercato di trarne qualcosa di positivo. Così è nato il mio marchio Oro di Norcia, con l'obiettivo di rilanciare il territorio che amo e in cui credo profondamente".



