Risposta 'unitaria' in Umbria allo sciopero dei magistrati

E' stata una risposta "unitaria" quella dei magistrati in Umbria allo sciopero nazionale contro la riforma della giustizia e in particolare della separazione delle carriere. Con punte di adesione intorno all'80 per cento.

A fare il quadro sono stati Laura Reale e Pierluigi Panariello, segretaria e presidente della Giunta esecutiva regionale dell'Anm.

Reale con l'ANSA ha parlato di adesione "più alta rispetto alle astensioni del passato". "L'Anm - ha aggiunto - contesta la revisione dell'assetto costituzionale della magistratura, non è una separazione delle carriere ma una modifica della modalità di esercizio della giurisdizione incidendo e svilendo l'autogoverno".

"Vorremmo - ha detto Pananiriello - che nella sede parlamentare dove si sta discutendo la riforma si facesse una seria riflessione su queste tematiche perché si parla di modificare la Costituzione".



