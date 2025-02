Proietti, Umbria vuole essere cuore accoglienza d'Italia

L'Umbria vuole essere "il cuore dell'accoglienza d'Italia perché qui si fa proprio accoglienza con il cuore più che turismo". L'obiettivo è stato indicato dalla presidente della Regione Stefania Proietti a margine di "Up hotel training day", organizzato da Federalberghi Confcommercio.

"Siamo nell'anno del Giubileo - ha detto la governatrice all'ANSA - e chi arriva è mosso anche da profonde ragioni spirituali". Proietti ha quindi invitato a "fare insieme sistema". "La Regione - ha sottolineato - deve creare le migliori condizioni perché i nostri operatori della ricettività, dell'enogastronomia, dell'alta cucina possano lavorare al meglio. Accogliere nella fase del Giubileo è un grande investimento per il futuro perché sappiamo i grandi numeri dei giovani che arriveranno e vivano un'esperienza e vogliano ripeterla. Siamo molto fortunati perché l'Umbria ha un vero e proprio sistema e il nostro compito è dargli base solide".

Proietti ha ricordato la richiesta fatta al Governo di "considerare l'Umbria la seconda tappa del Giubileo dopo Roma".

"Ce ne sarà poi un altro nel 2026 - ha sottolineato - con l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Vogliamo che sia un'occasione per la regione intera".

La presidente ha ribadito che l'Umbria "vuole essere capofila del turismo dei cammini che tutti trovano punto di partenza e di arrivo, un crocevia". "Spesso chi arriva in cammino torna" ha sostenuto.

"Come Regione abbiamo una grande sfida, quella di dare le infrastrutture necessarie per arrivare sempre più e sempre meglio in Umbria. Questa è la vera ed epocale sfida dell'Umbria cuore dell'accoglienza italiana" ha concluso Proietti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA