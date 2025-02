Mencaroni, fare sistema per rendere l'Umbria più attrattiva

"Io credo che se facciamo sistema, essendo una piccola realtà, possiamo essere anche più importanti sui mercati internazionali": lo ha detto il presidente della Camera di commercio e di Confcommercio Umbria, Giorgio Mencaroni, a margine della tavola rotonda "Alleanze e visioni per il turismo di domani" organizzata all'hotel Posta Donini di San Martino in Campo, a Perugia, nell'ambito di Up Hotel Training Day.

"Il turismo in Umbria va abbastanza bene, dobbiamo essere più che soddisfatti", ha aggiunto ricordando il momento "drammatico" del Covid. "Dal 2022 abbiamo cominciato a vedere segnali e credo che dobbiamo fare tesoro di queste esperienze e consolidare le posizioni".

Secondo Mencaroni, nell'ambito delle azioni "che devono essere fatte per rendere l'Umbria sempre più attrattiva e più ospitale" è fondamentale "lavorare in maniera unitaria". "Io credo che l'Umbria, per la sua piccola dimensione e per la sua particolarità, debba agire in maniera unitaria e coordinata e questo ci porterà dei risultati".

Mencaroni ritiee inoltre che associazioni di categoria e istituzioni ad ogni livello devono "fare sistema". "Nel farlo si deve fare in modo che il turista che viene possa stare bene a Terni come a Foligno o Assisi. Il sistema turismo deve essere coordinato e individuare asset strategici e comportamentali su cui agire".

L'incontro per gli operatori del settore organizzato a San Martino in Campo "serve - ha osservato - per conoscere nuove tecnologie e attrezzature, ma anche per un confronto tra di noi che dobbiamo essere più aperti e condivisivi, perché tutti abbiamo necessità di tutti e dobbiamo usare uno slogan, ormai abusato, cioè l'unione fa la forza".

"Presentarci come unica regione - ha ribadito in concusione - credo sia valore aggiunto rispetto ad altre realtà e località, facendo quindi del piccolo un punto di forza".



