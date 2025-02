Melasecche, accelerare su variante di Castiglione del lago

"Castiglione del lago merita e attende da oltre 20 anni la realizzazione di una variante stradale che alleggerisca il traffico nella zona urbana e migliori i suoi collegamenti, rendendoli allo stesso tempo più sicuri. Dopo 22 anni solo la solerzia dell'assessorato alle infrastrutture della precedente Giunta è riuscita a recuperare quest'opera fondamentale in extremis rimettendo sul giusto binario questa come tante altre eterne incompiute, ma ora c'è bisogno di accelerare sulla realizzazione". Lo sottolinea il consigliere regionale Enrico Melasecche (capogruppo Lega Umbria).

"Il progetto preliminare di questa variante - spiega Melasecche, una nota della Regione - è stato approvato con determinazione dirigenziale il 21 novembre 2003 e, dopo interminabili vicende, nel 2014 c'è stata una rimodulazione del progetto con una riduzione della spesa rispetto a quella iniziale. La conferenza di servizi convocata dalla Regione, già a trazione Lega, il 4 dicembre 2019, proprio per riprendere in mano la situazione, ha esaminato il progetto definitivo e nel marzo 2020, su proposta dell'assessorato, la Giunta ha approvato la delibera che autorizzava la firma della convenzione fra Regione, Provincia di Perugia e il Comune di Castiglione del lago per realizzare la variante e risolvere finalmente l'eterno problema del traffico di attraversamento, con un costo dell'opera salito a 7,4 milioni di euro, cifra che si è poi rivelata insufficiente a causa dello scoppio della guerra in Ucraina che ha decretato un ulteriore aumento dei costi.

L'impasse è stata prontamente risolta grazie all'impegno del Servizio Infrastrutture, che ha reperito le risorse aggiuntive in coerenza con il 'Decreto Aiuti' per giungere così al nuovo finanziamento complessivo di 10,5 milioni di euro, che ha consentito di sbloccare le procedure di affidamento dei lavori".

"Nonostante l'assessorato regionale che ho guidato nella precedente legislatura abbia consegnato al Comune di Castiglione del lago il progetto esecutivo validato per la variante e messo a disposizione le somme necessarie alla sua realizzazione - rimarca Melasecche - il Comune, che avrebbe dovuto appaltare quanto prima l'opera, a distanza di due anni, nella primavera del 2024, non aveva neanche provveduto ai relativi espropri e oggi, a distanza di ben tre anni, non sembra dare segni tangibili di forte attivismo. Ho depositato un'interrogazione alla Giunta per conoscere le ragioni che hanno portato ad accumulare un ritardo così macroscopico nell'avvio dei lavori e per sapere quali provvedimenti intende mettere in campo affinché la variante, fatta progettare, finanziata e rifinanziata dalla precedente amministrazione regionale, venga cantierizzata quanto prima, aggiornando il cronoprogramma di cui chiedo agli amministratori regionali la comunicazione fino all'inaugurazione finale che auspico avvenga quanto prima anche per dare, dopo oltre due decenni, un segnale di serietà alla popolazione".

"Il lavoro che io, insieme alla maggioranza di centrodestra, abbiamo prodotto con concretezza e determinazione - sottolinea Melasecche - ha consentito all'Umbria di correre finalmente veloce dopo decenni di rovinoso immobilismo. Ora vigilerò con scrupolosità e costanza affinché il tanto fatto non venga sacrificato dai troppi no e dall'incapacità della sinistra".





