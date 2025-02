Marchetti, grazie a Salvini fondi anche per strade umbre

"Ancora una volta un impegno mantenuto da parte del Mit e del ministro Matteo Salvini con lo stanziamento di ulteriori 2,36 milioni di euro per gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade dei piccoli comuni in tutta Italia": così il deputato della Lega e segretario del Partito in Umbria, Riccardo Augusto Marchetti.

"Grazie a queste nuove risorse - spiega -, in Umbria saranno realizzati interventi a Collazzone e Valfabbrica". Un segnale chiaro nei confronti di tutti i territori e dell'impegno della Lega a dare risposte concrete alle reali esigenze dei cittadini" conclude Marchetti.



