Magistrati con coccarda tricolore a Perugia per sciopero Anm

Diversi magistrati con una coccarda tricolore sulla toga hanno partecipato a Perugia a una mattinata di dibattito e riflessione in occasione dello sciopero dei magistrati indetto dall'Anm.

L'evento, organizzato dalla Giunta esecutiva sezionale del distretto di Perugia, si tiene alla Corte d'appello, in aula Goretti e si è aperto con un'introduzione sui contenuti della riforma della giustizia a cura di Laura Reale e Pierluigi Panariello, segretaria e presidente della Ges Umbria.

Previsti gli interventi di Mauro Volpi, costituzionalista, Carlo Fiorio, ordinario di diritto processuale penale, Sergio Sottani, procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia, e Carlo Orlando, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Perugia. In chiusura, un dibattito offrirà un'occasione di confronto aperto sulle criticità della riforma della giustizia.



