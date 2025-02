'Forti segnali di crescita' per il turismo in Umbria nel 2025

Il turismo in Umbria mostra "per il 2025 ha forti segnali di crescita". Lo ha detto all'ANSA il presidente di Federalberghi Umbria Simone Fittuccia, ricordando che la regione, proprio per il turismo, arriva "da un 2024 che definisco entusiasmante".

Lo scorso anno "ci sono stati dei chiaroscuri nei vari territori" ma a livello generale "in Umbria abbiamo avuto un +19% rispetto al 2019 e un +7% rispetto al 2023".

Definite "ottime" le prospettive per il 2025 grazie "ai flussi riscontrati" nei primi due mesi dell'anno in corso.

"Presumiamo che potremo attestarci intorno a un 7-8 per cento in più sul 2024".

Fittuccia ha fatto il punto sul turismo a margine di Up Hotel Training Day, evento per gli operatori dell'ospitalità promosso da Federalberghi Umbria Confcommercio all'hotel Posta Donini di San Martino in Campo, a Perugia.

Nella tavola rotonda "Alleanze e visioni per il turismo di domani" si è parlato anche delle necessità del settore, sviluppando un confronto con le istituzioni, a partire dalla Regione. "Per migliorarci come aziende abbiamo bisogno anche delle istituzioni che ci supportino con bandi regionali".

Decisivo poi il ruolo dell'aeroporto. "È un fattore importantissimo per lo sviluppo del territorio, ancor più delle ferrovie, anche se il Frecciarossa è un tema che stiamo sollecitando e chiedendo". Sullo scalo regionale "chiediamo di dare maggior valore e investimenti per lo sviluppo e aumentare anche le rotte". Nell'ottica di avere "più visibilità a livello internazionale" si guarda con interesse "alla rotta su Parigi Orly" e al mercato sudamericano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA