Disposto sgombero per appartamento con nove persone

Una ordinanza di sgombero è stata emessa per un appartamento di Santa Maria degli Angeli dove i carabinieri della compagnia di Assisi hanno individuato nove extracomunitari, tutti regolari sul territorio nazionale, alloggiati con letti di fortuna e in condizioni igienico-sanitarie ritenute precarie. L'intervento è stato compiuto dopo una segnalazione al numero unico di emergenza 112 da parte di diversi residenti insospettiti dal continuo viavai in orari notturni di svariate persone.

Vista la situazione, i carabinieri hanno richiesto l'intervento di personale dell'Usl Umbria 1 e della polizia locale di Assisi, che - riferisce l'Arma - hanno accertato le irregolarità e le pessime condizioni in cui versava l'appartamento.

All'esito dei controlli, il Comune di Assisi ha emesso un'ordinanza di sgombero e di ripristino dello stato dei luoghi, mentre i militari hanno sanzionato la proprietaria dell'immobile in base alle novità normative introdotte dal "decreto Caivano", che mirano a contrastare i fenomeni di degrado urbano e di immigrazione clandestina.

Alla donna, che è risultata anche titolare del ristorante all'interno del quale lavoravano i nove extracomunitari, è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro.



