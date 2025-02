'Deciso passo avanti' per acqua Montedoglio al Trasimeno

Un "deciso passo in avanti" verso la firma dell'Accordo di programma tra Umbria e Toscana per l'utilizzo delle acque provenienti da Montedoglio per il lago Trasimeno è stato fatto nel corso di un "proficuo confronto" tra l'assessora regionale umbra Simona Meloni e quella toscana Stefania Saccardi.

Le due amministratrici si sono confrontate in occasione di un vertice al ministero dell'Agricoltura sulle questioni centrali del settore. Presente anche il consigliere regionale Cristian Betti.

L'incontro con Saccardi - sottolinea Palazzo Donini - ha segnato un "concreto progresso nella cooperazione tra le due regioni".

"È stata l'occasione - ha spiegato Simona Meloni - per riprendere in mano l'Accordo di programma sulle acque di Montedoglio destinate al lago Trasimeno anche alla luce della visita dei giorni scorsi del Commissario straordinario Nicola Dell'Acqua che viene sempre informato sugli sviluppi. Nei prossimi giorni rivedremo insieme la bozza definitiva così da poter arrivare quanto prima alla firma che sbloccherà la risorsa idrica per il Trasimeno".



