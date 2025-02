Agricoltura umbra al centro vertice Simona Meloni-Lollobrigida

Le questioni centrali per l'agricoltura umbra sono state al centro di un importante incontro che l'assessora Simona Meloni ha avuto a Roma, presso il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Insieme al consigliere regionale Cristian Betti, ha rappresentato le urgenze del settore al ministro Francesco Lollobrigida, portando sul tavolo le priorità della regione.

"I temi nella nostra agenda regionale che ho presentato al ministro Lollobrigida sono diversi - ha detto Simona Meloni -: dall'Ocm vino e olio soprattutto per quanto riguarda la tutela dei piccoli produttori, ai danni causati dalla fauna selvatica, soprattutto per i problemi di sicurezza sanitaria, stradale e alimentare che gli animali selvatici stanno causando. E poi la questione della risorsa idrica e la sua scarsità, ma anche i danni degli agenti atmosferici che sempre più frequentemente colpiscono gli agricoltori. Ho chiesto attenzione per un maggiore coinvolgimento delle Regioni per le questioni relative alla gestione delle risorse e dei bandi europei, a cominciare dai fondi per le filiere, alle ristrutturazioni, agli investimenti, all'accesso al credito e al ricambio generazionale che, in Umbria, è un tema molto importante per il futuro del settore primario. Inoltre ho chiesto un intervento rapido per arginare i ritardi sui pagamenti di Agea".



