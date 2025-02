Vincitori internazionali per il premio Raccontami l'Umbria

La 15/a edizione di Raccontami l'Umbria "parla straniero" come mai prima: inglese, francese, spagnolo e tedesco le lingue di articoli e video premiati provenienti da Regno Unito, Stati Uniti (California), Francia, Spagna e Germania.

Particolarmente prestigiose anche le testate e i canali tv dove sono stati pubblicati o andati in onda: dal britannico Telegraph (fondato nel 1855 e vincitore del premio di migliore organo di informazione inglese del 2024) allo spagnolo El Paìs, dalla Rai di Geo al seguitissimo canale satellitare tedesco Deutsche Welle fino alle prestigiose Guide Michelin.

"Il premio internazionale di giornalismo Raccontami l'Umbria - ha ricordato il presidente della Camera di commercio Giorgio Mencaroni - è stato una bella intuizione che fin dalla nascita ha saputo imporsi all'attenzione del mondo della comunicazione per la serietà e la credibilità della sua proposta e mai come quest'anno ha ricevuto piena consacrazione".

Per il presidente di Giuria, Bruno Gambacorta, "il bello di Raccontami l'Umbria è che ogni anno si rinnova, anche perché è una cartina di tornasole della comunicazione: questa edizione, in particolare, si caratterizza per i numerosi articoli a tema turistico tra i quali non è stato affatto facile selezionare i vincitori".

Le candidature inviate alla segreteria del premio, che anche per questa edizione gode del patrocinio dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, sono arrivate da Italia, Regno Unito, Germania, Spagna, Svizzera, Repubblica Ceca, Brasile e Stati Uniti, ha riferito la Camera di commercio. Vince nella Sezione Turismo, Ambiente e Cultura William Cook per il suo articolo “The Italian escape for people who can't stand package holidays” pubblicato il 4 novembre 2024 sul Telegraph. La sezione Umbria del Gusto ha visto la vittoria di Rosa Molinero Trias che per El País ha scritto “Norcini’: los carniceros italianos que se convirtieron en cirujanos”. Nella sezione Video (Grandi produzioni) si è affermato il servizio del regista e video maker romano Daniele Cini “Le mani di Gubbio” andato in onda per la seguitissima trasmissione pomeridiana Geo di Rai 3. Per la sezione Video (Piccole produzioni) - nata proprio per valorizzare le produzioni indipendenti con budget inferiori – si è aggiudicata il premio la fotoreporter Stephanie Lin, giovane californiana di origini cinesi, per il suo accattivante “Hidden Gems of Italy: Charming Roman Towns of Umbria” pubblicato su youtube. Il prestigioso Premio della Giuria è andato al tedesco Torsten Schäfer che sul suo seguitissimo canale dishes-delicious.de ha pubblicato il coinvolgente “Umbrien-Radtour für Einsteiger auf der alten Bahnstrecke von Spoleto nach Norcia”, narrazione della sua esperienza sulla ciclovia in Valnerina. Il Premio Scuole di Giornalismo lo hanno conquistato tre giovani giornalisti i- Teresa Fallavollita, Federico Cristiani e Luca Capponi - della Scuola di Giornalismo RadioTv di Perugia con il servizio “L'Umbria che verrà” pubblicato sul canale Quattro Colonne e dedicato a due storie di immigrazione che “mostrano come in Umbria le tradizioni più antiche possano sopravvivere anche grazie all'impegno e alla passione di chi viene da altre parti del mondo”. Il nuovissimo Premio destinato ai lavori degli studenti delle scuole superiori umbre è andato a Michele Alessi, Lucia Maccaglia e Stella Stefanucci della 3BBS dell’ITT Allievi-Sangallo di Terni per il loro “Big bench route: una nuova prospettiva per ammirare le bellezze dell’Umbria”. I ragazzi sono stati coordinati nel loro approccio allo stile giornalistico dalla professoressa Emanuela Ferri. Tre le menzioni speciali che la Giuria ha voluto conferire "data la sovrabbondanza di materiale meritevole di riconoscimento". La prima è andata ad Annalisa Cavaleri, giornalista lombarda che ha pubblicato un approfondito e dettagliato reportage sulle prestigiose Guide Michelin dal titolo “Les trésors de l’Ombrie, en Italie : un voyage gastronomique”. Ha conseguito una menzione speciale anche l’altoatesino Gustav Hofer che per il seguitissimo canale satellitare Deutsche Welle ha realizzato il servizio “Truffles are 'white gold' in Italy” dedicato al mondo del tartufo. La terza ed ultima menzione speciale se la sono aggiudicata due giovani videomaker e seguiti youtuber Mirko Perniola e Federico Grammatica (Mirko&Fede in Movimento) per il loro vivace documentario “Il minimetrò di Perugia, un gioiello di ingegneria al servizio della mobilità sostenibile”. La giuria 2025 è presieduta da Bruno Gambacorta, noto giornalista televisivo ideatore e responsabile di “TG2 Eat Parade”, affiancato dal presidente e dal segretario generale della camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni e Federico Sisti, dalla responsabile del settore stampa e comunicazione, Paola Buonomo, dall’addetto stampa dell’ente camerale, Giuseppe Castellini, dai giornalisti Federico Fioravanti, Chiara Giorleo, Gioacchino Castiglione e da Donatella Binaglia, in rappresentanza dell’OdG Umbria del quale è anche vicepresidente. Tutti i premi e le menzioni speciali saranno consegnati nel corso della cerimonia ufficiale che si terrà sabato 12 aprile a Perugia, presso la prestigiosa Sala delle Colonne di Palazzo Graziani (Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia) in corso Vannucci nell’ambito del Festival Internazionale di Giornalismo del cui programma il Premio “Raccontami l’Umbria-Stories on Umbria” è parte integrante sin dalla nascita.

