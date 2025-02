Studiosi si confrontano su Machiavelli nel Risorgimento

"Lo leggano ancora i politici ma anche soprattutto i giovani": è l'auspicio di Alessandro Campi, direttore dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano e professore all'Università degli studi di Perugia, aprendo a Perugia il convegno "Machiavelli nel Risorgimento. Percorsi, interpretazioni, letture, fortuna critica". Organizzato dall'Istituto in collaborazione col Ministero della Cultura si svolge alla Galleria nazionale dell'Umbria.

Per altri due giorni, le sessioni proseguiranno a Palazzo Graziani, sede della Fondazione Perugia, per continuare così ad esplorare le varie interpretazioni e influenze del grande autore nella cultura e nella politica italiana del 19/o secolo.

Studiosi provenienti da diverse università italiane e internazionali (quasi sessanta i relatori nell'arco delle tre giornate) hanno così iniziato ad analizzare e approfondire il pensiero machiavellico, partendo dalla "riscoperta" di Niccolò Machiavelli, avvenuta nell'800, e quindi dal suo ruolo nel contesto del Risorgimento, per arrivare poi anche al secolo successivo e fino ai giorni nostri, per dimostrare la sua attualità e la sua influenza duratura sul pensiero politico e sulla storia.

"Nell'800 c'è la vera riscoperta di Machiavelli, visto che fino al 700 era un autore un po' maledetto con le opere che non erano nemmeno stampate" ha spiegato Campi. "Ma è nel secolo successivo - ha aggiunto - che quindi si ha un grande boom editoriale e diventa un autore del canone nazionale, uno dei profeti dell'unità italiana. C'è allora quindi una grande riscoperta italiana ed europea, con le prime biografie e interpretazioni di Machiavelli arrivate fino ai fino ai giorni nostri che sono ottocentesche. Quello è stato quindi un periodo straordinariamente importante per la fortuna internazionale di questo autore".



