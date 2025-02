Presentato a Terni il libro La lunga storia del fiume Nera

"Studiare le origini del Nera e del nostro territorio significa riappropriarci delle radici storiche dei luoghi in cui viviamo ma significa anche comprendere ancora meglio le grandi potenzialità turistiche dell'area della Cascata delle Marmore e di Piediluco che insieme al vicino Reatino costituiscono un attrattore turistico di grande fascino e qualità sul quale va ulteriormente investito": lo ha detto il presidente della Provincia di Terni Francesco Maria Ferranti ospitando in sala del Consiglio la presentazione del libro "La lunga storia del fiume Nera-cronaca di una scoperta scientifica" del paleontologo Enrico Squazzini che ripercorre la storia del fiume Nera dalle origini ai giorni nostri.

All'iniziativa ha partecipato anche il Sindaco di Arrone Fabio Di Gioia il quale ha sottolineato l'importanza di capire la storia del fiume. "Per capire - ha affermato - anche la storia del territorio della Valnerina e del Ternano e il patrimonio che il Nera ci ha lasciato lungo il suo cammino nel corso dei secoli e dei millenni".

Durante la sua esposizione Squazzini - è detto in un comunicato della Provincia di Terni - ha spiegato la nascita del Nera ripercorrendo, attraverso mappe e cartografie, i suoi percorsi originari e le evoluzioni che questi hanno avuto fino a raggiungere l'attuale tracciato naturale. In questo contesto, Squazzini ha anche reso nota l'origine della Cascata delle Marmore, il cui salto di 165 metri è stato creato dall'accumulo di sedimenti di travertino portati dalle acque nel corso dei millenni. "Capire il fiume e le sue evoluzioni - ha detto - significa anche conoscere il territorio nel quale viviamo e il fiume lungo il quale si svolge la vita degli uomini di oggi".

In sala del Consiglio c'erano anche le scuole. In particolare una rappresentanza degli studenti dell'istituto comprensivo "Fanciulli" di Arrone che hanno già preso parte al progetto "Accordo quadro Valnerina", e un'altra dell'Ipsia di Terni, oltre alla direttrice dell'Ufficio scolastico regionale Gilda Giancipoli e ai dirigenti, Fabrizio Canolla, Gabriella Pitoni e Roberta Bambini.



