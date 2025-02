Pernazza, equiparare professionisti a imprese in accesso bandi

"Dopo il mio intervento in Aula sulle linee di mandato, in cui ho evidenziato la mancanza di misure specifiche per i liberi professionisti, anche l'ordine degli avvocati ha espresso la propria sensibilità su questo tema, chiedendo ufficialmente un'audizione. Ciò conferma la rilevanza della questione per moltissime categorie professionali, avvocati compresi": è quanto dichiara la capogruppo regionale di Forza Italia, Laura Pernazza. "Forte di questo appello e delle tante richieste recepite ascoltando categorie e professionisti, - prosegue - presenterò una mozione per chiedere alla Giunta regionale un impegno chiaro: riconoscere ed equiparare i professionisti alle imprese nell'accesso ai bandi e alle politiche di sviluppo. È necessario intervenire con regole trasparenti e adeguate, affinché i liberi professionisti possano usufruire di pari opportunità, contribuendo in modo determinante alla crescita del nostro territorio".

"La Giunta Tesei - spiega Pernazza - ha avviato questo percorso grazie al lavoro dell'assessore Michele Fioroni, ma visto che la nuova Giunta ha finora riservato poca attenzione ai professionisti, chiediamo alla presidente un impegno concreto su questo tema con una mozione. L'obiettivo è rafforzare e accelerare questo processo, offrendo risposte certe a una categoria che svolge un ruolo cruciale per l'economia e la società umbra. È fondamentale - conclude Pernazza - che la Regione continui a dimostrare apertura verso tutte le componenti del proprio tessuto economico, valorizzando appieno il potenziale e garantendo un clima di collaborazione costante, nel rispetto delle istanze e delle esigenze di ciascuna categoria professionale".



