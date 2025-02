Morta Graziella Tossi Brutti, cordoglio di Sarah Bistocchi

"Apprendo con grande dispiacere della morte di Graziella Tossi Brutti, storica avvocata distintasi nella professione e nella politica. Esponente di spicco della sinistra umbra, con una lunga esperienza in Parlamento, membro del Consiglio superiore della magistratura e vicesindaco di Perugia. Una donna pioniera di tante battaglie per la parità di genere in professioni fino ad allora prettamente maschili": così la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Sarah Bistocchi. La quale esprime "cordoglio, a nome dell'Assemblea legislativa, al senatore Brutti e alla famiglia per la perdita di una figura che, di certo, ha lasciato una forte impronta alla storia moderna dell'Umbria".



