Da Filipponi-Proietti proposta legge su canoni derivazione

"Integrare la destinazione dei canoni di concessione per interventi a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione" è l'obiettivo della proposta di legge presentata dai consiglieri Francesco Filipponi e Maria Grazia Proietti (Pd) per "modificare la legge regionale 1/2023. "A decorrere dal 2024 - ricordano - una quota del 35% della componente fissa è destinata allo sviluppo e alla valorizzazione dei comuni interessati attraverso uno o più interventi in vari ambiti".

"Con la prima integrazione - sostengono Filipponi e Proietti - si inserisce nell'elencazione anche la possibilità di realizzare interventi sociali, ai quali potrà essere destinata una quota parte dei canoni di concessione. La spesa da destinare agli interventi sociali è quantificata in 30mila euro annui. Con la seconda integrazione si inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 24 per specificare che i programmi e i progetti presentati dai comuni, ai fini della ripartizione dei canoni di concessione, riguardano in via prioritaria le aree dove sono ubicati gli impianti di grandi derivazioni. Vale a dire - concludono Filipponi e Proietti - le opere idrauliche ad essi funzionalmente collegate che ne costituiscano parte integrante".





