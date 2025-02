Comune Foligno individua Imu e Tasi evase per 300 mila euro

Una evasione di Imu e Tasi per oltre 300 mila euro è stata accertata dal Comune di Foligno che prosegue anche nel 2025 l'attività per individuare le imposte non pagate, attraverso l'azione degli uffici tributari.

"Tali operazioni sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi di natura strategica dell'amministrazione tra i quali, si ricorda, vi sono quelli connessi alla lotta all'evasione e all'incremento della riscossione delle entrate - fa presente l'area servizi finanziari del Comune. E' pertanto fondamentale mettere in campo una serie di azioni tese a contrastare i fenomeni dell'evasione dell'imposta consentendo di realizzare un recupero di gettito ed il raggiungimento dell'obiettivo dell'equità fiscale".

"Questo è il buon risultato delle numerose misure introdotte negli ultimi anni - ha dichiarato il vicesindaco con delega al bilancio, Riccardo Meloni -, volte a far emergere base imponibile e, più in generale, a potenziare il contrasto all'evasione fiscale; l'impegno degli uffici, unito alla determinazione dell'amministrazione, ha permesso il raggiungimento di questi risultati. Continueremo su questa linea".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA