Claudio Santi e Jessica Di Mario co-portavoce Europa verde

Claudio Santi e Jessica Di Mario sono stati eletti all'unanimità co-portavoce di Europa Verde per la provincia di Perugia nel corso dell'assemblea degli iscritti.

"Siamo qui per inseguire il sogno di Alex Langer, che parlava di conversione ecologica socialmente desiderabile" ha detto il co-portavoce di Europa Verde Umbria Gianfranco Mascia.

"Nel nostro lavoro quotidiano - ha aggiunto -vogliamo coniugare la crisi sociale con quella ambientale. Per questo pensiamo a chi fatica ad arrivare a fine mese, a chi lavora per quattro euro l'ora, alle donne che sono costrette a scegliere fra lavoro e maternità, ai duecento studenti che, pur vincitori di borsa di studio, non hanno trovato un alloggio a Perugia, o agli anziani che non riescono a pagare le bollette. Lanciamo l'idea di una ri-costituente ecologista, e per questo ci fa piacere che, al nostro appello, siano presenti sia i partiti del Campo Largo, che i e le rappresentati del mondo associativo".

Santi ha quindi evidenziato "la consapevolezza che il nostro territorio necessita di una politica ecologista forte e radicata". "L'obiettivo è consolidare il movimento a livello locale - ha aggiunto -, coinvolgendo cittadini e giovani sui temi della giustizia climatica e sociale, attraverso l'apertura di circoli territoriali e la creazione di spazi di informazione e formazione. La presenza di Europa Verde in Avsè imprescindibile, e il rafforzamento del nostro radicamento territoriale contribuirà a far crescere ulteriormente l'alleanza, garantendo a Europa Verde un ruolo leale, costruttivo e non subordinato al suo interno".

"Sono molto felice di essere stata eletta co-portavoce provinciale di Europa Verde" ha spiegato Jessica Di Mario. "Come giovane - ha aggiunto -, mi sento profondamente responsabile del ruolo che mi è stato affidato e credo fermamente che la politica debba arrivare a tutti i cittadini, ascoltando le loro esigenze e rispondendo alle sfide del nostro tempo".



