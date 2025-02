Bori, scomparsa Tossi Brutti è lutto per comunità politica

"La scomparsa di Graziella Tossi Brutti è un lutto per la comunità politica della sinistra dell'Umbria, alla luce della sua lunga esperienza nelle Istituzioni, nella politica e nella professione": a sottolinearlo è il segretario regionale del Partito democratico dell'Umbria, Tommaso Bori. "Ci stringiamo al marito Paolo e ai figli per la perdita che ci coinvolge tutti direttamente" aggiunge.

"Graziella Tossi Brutti è stata una figura di spicco nella professione di avvocato - sottolinea Bori -, arrivando a ricoprire il ruolo di membro del Consiglio superiore della magistratura e ricevendo anche il riconoscimento della 'toga d'oro' dall'Ordine degli avvocati di Perugia. E' stata poi una politica di lungo corso, in Senato con il Pci dall'1987 al 1984, e ricoprì anche il ruolo di vicesindaco di Perugia. E' stata una donna all'avanguardia, una donna dal pensiero fine e raffinato, pioniera sul fronte della parità di genere, capace di trasmettere molti insegnamenti ai giovani. Per questo lascerà in tutti noi e nella nostra comunità un vuoto che proveremo a riempire grazie a quello che ci ha insegnato".



