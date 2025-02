Arcudi, su celebrazioni francescane incoerenza politica

"Con stupore e rammarico, abbiamo assistito martedì a un'inspiegabile incoerenza politica. Dopo aver bocciato la nostra mozione per l'inclusione di Gubbio nelle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco, la stessa maggioranza ha presentato e sostenuto una nuova mozione per estendere tali celebrazioni indistintamente a tutti i comuni dell'Umbria": lo rileva il consigliere regionale Nilo Arcudi (Tesei presidente - Umbria civica).

"Questa decisione - spiega - solleva interrogativi sulla reale volontà di valorizzare la storia e le tradizioni dei territori.

Gubbio ha un legame profondo e documentato con la vita di San Francesco, rappresentando una delle tappe fondamentali del suo percorso spirituale. Tuttavia, la richiesta di riconoscere questo ruolo centrale è stata respinta. Ora, si propone di coinvolgere indistintamente tutti i comuni umbri, snaturando il significato stesso delle celebrazioni e diluendo il valore storico dei luoghi che più di altri hanno segnato il cammino del Santo. Non posso che denunciare questa scelta priva di coerenza e logica, che penalizza città con un legame autentico con San Francesco a favore di una distribuzione indistinta ed incomprensibile degli eventi. Continueremo a lavorare affinché Gubbio e altri territori con una reale eredità francescana non vengano dimenticati, ma valorizzati con il rispetto che meritano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA