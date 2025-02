Sagemcom, firmato l'accordo votato a maggioranza

In apertura di consiglio comunale, il sindaco di Città di Castello Luca Secondi ha riferito ai presenti l'esito della vertenza Sagemcom.

Il primo cittadino ha dato conto dell'accordo firmato dalla rappresentanza sindacale dei 40 lavoratori coinvolti e dalla controparte datoriale. "Forse non era l'accordo che avrei auspicato, ma abbiamo lasciato piena autonomia alla delegazione trattante per non creare pressione o generare un'interferenza magari scomposta della politica", ha osservato Secondi, secondo quanto riferisce il Comune.

"L'intesa - ha spiegato - è stata votata a maggioranza dalle maestranze dell'azienda e prevede una dismissione dell'attività produttiva, una parziale rioccupazione degli addetti in un'azienda limitrofa che resterà operativa e, al di là degli strumenti di welfare che la legge prevede, quindi la Naspi che si attiva per due anni, ci saranno un licenziamento dei dipendenti posticipato a luglio e un bonus di liquidazione che è stato concordato tra le parti".



