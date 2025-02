De Rebotti, area di Monteluce è polo strategico prioritario (2)

Per l'assessore regionale Francesco De Rebotti "l'area di Monteluce è un polo strategico prioritario e sono in corso contatti con Comune e Università per coordinare attività coerenti con questa prospettiva". Lo ha detto intervenendo in Assemblea legislativa dove ha risposto a un'interrogazione a risposta immediata sulla "difficoltà nella gestione del fondo immobiliare per il rilancio dell'area Monteluce a Perugia e prospettive dei lavori", presentata da Nilo Arcudi, Tesei presidente-Umbria civica.

Illustrando l'atto ispettivo, Arcudi ha spiegato che "l'area Monteluce a Perugia rappresenta un ambizioso progetto di riqualificazione urbana, fondamentale per il rilancio territoriale e lo sviluppo di infrastrutture e servizi a beneficio della comunità". "La gestione del fondo immobiliare incaricato dello sviluppo dell'area - ha aggiunto - ha riscontrato gravi criticità, evidenziate dalla rilevazione, nel 2020, di un saldo negativo pari a 40 milioni di euro e da un totale di debiti che ammontano a 54 milioni di euro, con conseguenti ritardi nell'attuazione del piano attuativo, che a oggi ha visto completato solo un terzo degli interventi previsti. Nel tentativo di superare tali difficoltà, nel 2020 le amministrazioni regionale e comunale hanno avviato un Piano di Rilancio, coinvolgendo soggetti come Prelios (Cassa Depositi e Prestiti) e, successivamente, 'Ampre Reoco', che ha previsto un investimento iniziale di 800mila euro per la messa in sicurezza dell'area, seguito da ulteriori interventi per oltre 12 milioni di euro. Tra le opere previste, spicca la realizzazione della Casa della comunità di Perugia, con un investimento complessivo di 5,5 milioni di euro e una durata dei lavori stimata in 13 mesi a partire dall'inizio del 2025. Nonostante tali iniziative, permangono serie preoccupazioni circa il rispetto dei tempi, la completezza degli interventi infrastrutturali e dei servizi, nonché la trasparenza nella gestione delle garanzie contrattuali (fideiussioni) e nell'affidamento dei lavori. Chiedo quindi di sapere quali strumenti e metodologie di monitoraggio sono stati o saranno adottati per garantire il rispetto dei tempi di realizzazione delle opere previste nel Piano di Rilancio dell'area Monteluce".

"C'è stata una gara pubblica - ha risposto De Rebotti - per l'acquisto dell'intero complesso immobiliare. Ampre Reoco, soggetto privato, ha espresso la volontà di acquistare le porzioni ancora in possesso del comparto. La Asl Umbria 1 ha acquistato l'immobile destinato a Casa di comunità. Non esistono ad oggi problematiche finanziarie o debiti da gestire. Non esistono quindi attività di competenza dell'assessorato.

L'intera area è di proprietà privata. Gli interventi pubblici riguarderanno solo la Casa di comunità. Monitoreremo in ogni caso l'attuazione del piano di sviluppo dell'area".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA