Betti, Trasimeno sta attraversando crisi senza precedenti

"Il lago Trasimeno sta attraversando una crisi senza precedenti e il livello è sceso a meno 154 centimetri rispetto allo zero idrometrico, con una perdita di 14 rispetto allo scorso anno": a sottolinearlo in Assemblea legislativa il capogruppo regionale del Pd Cristian Betti. Che nel question time ha illustrato un'interrogazione sulle "azioni della Giunta regionale per affrontare la crisi idrica e ambientale" del bacino.

"Le due isole del Trasimeno, che negli anni hanno visto investimenti significativi da parte di privati - ha detto Betti -, oggi non riescono ad esprimere pienamente il loro potenziale.

Risultano quindi urgenti interventi straordinari per garantire la sopravvivenza del lago e sostenere il tessuto economico che da esso dipende. In questa direzione va l'azione della Giunta regionale, che su proposta degli assessori Simona Meloni e Thomas De Luca ha approvato l'Informativa sulla crisi idrica e ambientale del lago Trasimeno: un'analisi approfondita della situazione e delinea una serie di interventi strategici per affrontare l'emergenza e garantire una gestione sostenibile della risorsa idrica quali l'adduzione delle acque, i dragaggi, il contenimento delle chironomidi e il sostegno alle attività economiche locali".

"Al Trasimeno servono la pulitura delle sponde e i dragaggi.

Così come un apposito accordo di programma" ha detto l'assessora Simona Meloni. "La pulitura di sponde e bacini - ha aggiunto - inciderà anche sulla navigabilità, a beneficio delle due isole, dove ci sono proprietà pubbliche e private importanti. In questo mese e mezzo abbiamo lavorato in maniera sinergica e precisa.

Stiamo predisponendo le procedure per tutti gli interventi necessari, comprese le condutture da Montedoglio".



