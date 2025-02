Betti, grave contrarietà della minoranza alla mia mozione

"È davvero avvilente verificare come su aspetti come quelli legati alla gestione delle aree del cratere, ci si debba dividere. La mancata proroga della Zona franca urbana da parte del Governo è un fatto. Così come è un fatto che ogni giorno perso è un danno per quei territori e le persone che li popolano": il capogruppo Pd Cristian Betti commenta così la mancata ammissione, "a causa della grave contrarietà delle minoranza", della mozione urgente da lui presentata oggi all'Assemblea legislativa, la cui discussione "è stata respinta dopo l'intervento della consigliera Eleonora Pace (FdI) la quale ha addotto come ragioni di contrarietà la mancanza di un congruo preavviso e del coinvolgimento di tutte le parti nella presentazione della mozione".

"La mozione presentata - spiega Betti, in una nota della Regione - richiedeva la proroga della Zfu nelle aree colpite dal sisma, dopo la scadenza del 31 dicembre scorso.

Contestualmente si richiedeva alla Giunta regionale di rafforzare l'azione istituzionale per sostenere la proroga fino al 2026, chiedere fondi certi per la ricostruzione, sollecitare interventi urgenti per sbloccare i crediti d'imposta e promuovere un tavolo di confronto urgente tra Regioni, Governo e Commissario straordinario coinvolgendo anche i parlamentari umbri per una decisa azione congiunta che garantisse alle aree interne umbre il supporto necessario al completamento della ricostruzione e alla ripresa socio economica. Un chiaro intento bipartisan, che ricorda anche l'attività già svolta dall'Assemblea legislativa dell'Umbria e dal Commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli".

"Ovviamente - conclude - ripresenterò la mozione al prossimo Consiglio regionale, e spero davvero che in quell'occasione prevalga la responsabilità e la voglia di mettere l'amore per quelle terre prima dei calcoli politici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA