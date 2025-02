All'Umbria che Spacca arriva anche il rapper Guè

Da Sanremo a Perugia. L'Umbria che Spacca segna un altro colpo e porta, per la serata di sabato 5 luglio, sul palco dei giardini del Frontone il rapper Guè.

Considerato uno dei più celebri del panorama musicale italiano, ha cresciuto almeno due generazioni con la sua musica.

Guè sarà a Perugia fresco del decimo album, "Tropico del Capricorno". All'interno ci sono 15 tracce, tra gli altri anche un duetto con Rose Villain e un altro con Tony Effe. Un album che porterà Guè in giro per l'Italia da giugno ad agosto, con la tappa umbra compresa.

I biglietti saranno disponibili online e sul sito del festival (www.umbriachespacca.it) da martedì 25 febbraio alle ore 14.

L'edizione 2025 de L'Umbria che Spacca, con una serie di eventi itineranti, è in programma dal 2 al 6 luglio. Il festival ha già annunciato in precedenza anche le serate di mercoledì 2 luglio, con i Baustelle per il tour estivo dei 25 anni di carriera della storica band e il cantautore siracusano Marco Castello, e di venerdì 4 Luglio con il duo degli Psicologi, composto da Alessio Aresu (Lil Kaneki) e Drast (Marco De Cesaris), insieme a Giuse The Lizia e Centomilacarie, per una serata dedicata ai giovanissimi.



