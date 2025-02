Pernazza e Romizi chiedono interventi urgenti contro le droghe

I consiglieri regionali di Forza Italia, Laura Pernazza (capogruppo) e Andrea Romizi hanno annunciato di avere "depositato in Consiglio regionale una mozione, condivisa e sostenuta da tutte le forze di centrodestra, per sollecitare interventi urgenti di contrasto al fenomeno delle droghe e delle dipendenze". "L'obiettivo è alzare il livello di attenzione, coinvolgendo in modo sistematico istituzioni, famiglie, scuole, operatori socio-sanitari e forze dell'ordine" spiegano in una nota diffusa dall'ufficio stampa dell'Assemblea.

"Il Governo nazionale, con il recente aumento dei fondi destinati alle politiche antidroga - spiegano Pernazza e Romizi - , ha mostrato la volontà di investire concretamente in prevenzione e assistenza, a dimostrazione che servono misure sempre più incisive per arginare un problema che interessa soprattutto i nostri giovani. In tal senso, la cosiddetta 'droga leggera' rappresenta spesso il primo passo verso sostanze più pesanti, mettendo a rischio il futuro delle nuove generazioni.

Nella precedente legislatura regionale - ricordano - abbiamo istituito la Giornata regionale contro la droga, un momento di riflessione che ora vogliamo rendere un appuntamento annuale fisso per tutte le scuole e per l'intero territorio. Ciò significa creare percorsi di sensibilizzazione, informazione e ascolto, coinvolgendo attivamente docenti, studenti, famiglie ed esperti del settore". “Con questa mozione – spiegano Pernazza e Romizi -, puntiamo a promuovere una vera e propria rete territoriale di prevenzione, che valorizzi l’impegno del volontariato, delle associazioni specializzate e delle comunità di recupero, e che metta a disposizione risorse adeguate per affrontare in modo trasversale il fenomeno delle dipendenze. Riteniamo che solo attraverso un approccio multidisciplinare, sostenuto da adeguati stanziamenti e da un lavoro di squadra a tutti i livelli, sia possibile proteggere i nostri giovani e contrastare efficacemente il dilagare degli stupefacenti. La nostra proposta parte dall’Umbria, ma verrà presentata in tutti i consigli regionali ad opera dei gruppi di Forza Italia per ribadire che il nostro partito è in prima linea contro la droga senza se e senza ma. Ci auguriamo che l'Assemblea legislativa dell'Umbria accolga l'atto all'unanimità in quanto riteniamo indispensabile dare un segnale forte, affinché la lotta alla droga diventi una priorità condivisa e continuativa, capace di dare risposte concrete e durature a tutela dell’intera comunità e dei nostri giovani”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA