Nuove nomine all'interno di Forza Italia giovani Umbria. Nicole Bonacci, consigliere comunale a Trevi con esperienza di segreteria a Bruxelles presso il Parlamento europeo, sarà responsabile del dipartimento Comunicazione; Edoardo Gentili, consigliere e vicepresidente del Consiglio comunale a Perugia, sarà responsabile del dipartimento degli enti locali; Lorenzo Siena, attivo nell'associazionismo studentesco cittadino e con esperienze presso il Parlamento europeo con ruolo di segreteria, sarà responsabile del dipartimento Formazione.

Soddisfazione e gli auguri di buon lavoro sono arrivati dal Direttivo regionale del Movimento giovanile. "Gli incarichi che andranno a ricoprire Nicole, Edoardo e Lorenzo sono di grande responsabilità, volti a portare avanti un'ulteriore crescita del movimento giovanile in Umbria che negli ultimi 2 anni si sta confermando come punto di riferimento di tante ragazze e ragazzi che si riconoscono nei valori liberali, europeisti, atlantisti e moderati" sottolinea il Direttivo regionale in una nota.



