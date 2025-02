Guardia finanza sequestra 400 prodotti legati al carnevale

La guardia di finanza di Spoleto ha sottoposto a sequestro amministrativo circa 400 prodotti legati al carnevale ritenuti non conformi alle normative di sicurezza e potenzialmente pericolosi per la salute dei minori, a seguito di una serie di controlli nei confronti delle attività commerciali della zona. Le operazioni sono state condotte dalla locale compagnia delle fiamme gialle.

Più nel dettaglio, durante un controllo effettuato nei confronti di un negoziante di origine cinese con sede in Spoleto, l'attenzione dei finanzieri si è focalizzata su alcuni prodotti e accessori riservati al consumatore finale. Hanno quindi riscontrato, tra le indicazioni descrittive riportate sulle confezioni - riferisce la gdf -, la presenza di irregolarità in violazione dei dettami del Codice del consumo.

All'esito delle attività, sono stati sequestrati amministrativamente circa 400 articoli, tra cui maschere, costumi e accessori, risultati privi di indicazioni in italiano sulla provenienza, sui materiali impiegati per la fabbricazione e sulla eventuale presenza di sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose e all'ambiente e, pertanto, potenzialmente pericolose. Al trasgressore è stata, altresì, comminata una sanzione amministrativa.

"L'operazione, che sottolinea ancora una volta l'impegno della guardia di finanza - si legge nella sua nota - nella tutela della salute pubblica e nella salvaguardia della concorrenza leale, si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo posto in essere dai Comandi territoriali volto a prevenire pratiche scorrette e garantire il rispetto delle normative vigenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA