Da Fagnani a Hosokawa per l'Umbria Green Festival

Ci saranno anche Francesca Fagnani, che aprirà il cartellone di eventi il 3 marzo, e poi Massimo Recalcati, Nicola Lagioia, Giovanni Sollima, ma anche ospiti internazionali come Toshio Hosokawa, all'Umbria green festival 2025. L'edizione del decennale.

Il programma di quest'anno prosegue così il progetto artistico che mette insieme esperti di energia e ambiente, scienziati, artisti e filosofi per raccontare il futuro. Tramite una rete di eventi, l'obiettivo è ancora quello di diffondere il paradigma sostenibile, unendo tutte le arti e la scienza nel segno della natura.

Dal 2016 ad oggi - ricordano gli organizzatori di Techne e dell'associazione culturale De Rerum natura Aps - nei luoghi più suggestivi dell'Umbria si sono susseguiti numerosi eventi culturali e tantissimi ospiti con migliaia di spettatori, per parlare degli obiettivi dell'Agenda 2030 attraverso la bellezza, l'arte, la letteratura, la scienza.

E anche per il decimo anno, da marzo a settembre 2025 tra Perugia, Assisi, Orvieto, Spoleto, Marsciano, Montecastello di Vibio e Carsulae, saranno ancora numerosi gli ospiti previsti, come spiega il direttore artistico Daniele Zepparelli: "Non possiamo ancora svelare il programma generale ma avremo prime mondiali e nazionali, nostre produzioni, nuovi progetti".

Ospite di livello internazionale sarà Toshio Hosokawa, uno dei più grandi compositori al mondo, con un'opera scritta in esclusiva per il festival e per l'Umbria, che avrà a che fare con Giotto. Ci saranno poi personaggi come Massimo Recalcati, nella piazza della Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, in collaborazione con l'evento il Cortile di Francesco.

Atteso anche il violoncellista Giovanni Sollima a Carsulae, con i suoi strumenti fatti con il fieno, che eseguirà "Il quintetto sospeso", un brano in prima assoluta, dedicato al tema del viaggio.

In programma pure una mostra che intende accrescersi nel tempo e che si aprirà con una sola opera: "La Creazione del Mondo", di Fausto Melotti.

E poi tanti scrittori, come il Premio Strega 2024 Donatella Di Pietrantonio e Nicola Lagioia. Il programma completo verrà pubblicato su www.umbriagreenfestival.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA