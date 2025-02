Bistocchi si congratula con vertici Consiglio autonomie locali

"Voglio porre a nome mio e di tutta l'Assemblea legislativa le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro a Erigo Pecci, eletto presidente del Consiglio delle autonomie locali dell'Umbria, e ai vice Monica Paradisi e Fabrizio Gareggia": così la presidente dell'Assemblea legislativa, Sarah Bistocchi, che ha aperto l'assemblea di insediamento del Cal.

"Il Cal - spiega Bistocchi in una nota - è un organo previsto dalla Costituzione, istituito dal nostro Statuto regionale, ed è fondamentale per certificare la collaborazione, la partecipazione e la sinergia tra la Regione e i Comuni. Ai neo eletti al vertice e a tutti i componenti dell'Assemblea auguro buon lavoro, ribadendo la disponibilità a lavorare bene e insieme, per tutte le cittadine e tutti i cittadini dell'Umbria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA